Hoffenheim'dan ayrılmasının ardından Ajax'a imza atan Florian Grillitsch açıklamalarda bulundu.
Florian Grillitsch'ten flaş transfer açıklaması! Trabzonspor ve Galatasaray...
Süper Lig'in 2 devi Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer hedefleri arasında yer alan Florian Grillitsch, yaptığı açıklamayla Türkiye'ye neden gelmek istemediğini söyledi. İşte o sözler...
Transfer döneminde Galatasaray ve Trabzonspor başta olmak üzere; Fiorentina, Brighton, Birmingham ile adı geçen Avusturyalı orta saha oyuncusu, "Son birkaç hafta benim için kolay geçmedi.
Kendimle ilgili bazı şeyler okudum ve bunlar beni etkiledi.