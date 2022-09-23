Trabzonspor'da Eren Elmalı rüzgarı!
Kasımpaşa'dan Trabzonspor'a transfer edilen Eren Elmalı sergilediği performansla göz doldurmaya devam ediyor. Eren'in bu yükselişinin ardından A Milli Takım'ın Lüksemburg maçında sergilediği futbolda dikkat çekiyor.
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 23.09.2022- 10:45
Trabzonspor 'un yeni sol beki, Ferencvaros karşılaşması hariç tüm karşılaşmalarda oynadı ve 1026 dakika sahada kaldı.
Eren'i bir diğer bek oyuncusu Larsen takip etti. Danimarkalı yıldız 988 dakika formayı terletti. Bu ikiliyi 978 dakikayla Trezeguet, Bakasetas (864) ve Uğurcan Çakır (810) izliyor.