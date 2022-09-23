Trabzonspor'da Marek Hamsik kararı!
Trabzonspor'un Slkovak yıldızı Marek Hamsik'in gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Bordo-mavililerde özellikle oynamadığı karşılaşmalarda eksikliği fazlasıyla hissedilen Hamsik için karar sezon sonunda verilecek. (TS SPOR HABERLERİ)
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 23.09.2022- 09:00
Fotomaç'ın haberine göre ancak bunda 35 yaşındaki Slovak yıldızın sezonun sonundaki fiziksel durumunun belirleyici olacağı belirtildi.
Marek Hamsik bu sezon 6 karşılaşmada görev aldı.
35 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.