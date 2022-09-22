Trabzonspor, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 7, Avrupa kupalarında 4, 1 de Süper Kupa olmak üzere 12 resmi karşılaşmaya çıktı.
TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'da 3 oyuncu formayı bırakmadı! İşte Abdullah Avcı'nın vazgeçilmezleri
Bu sezon 3 kulvarda 12 resmi maça çıkan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, 3 futbolcudan vazgeçemedi. Bu süreçte bordo-mavililerde 28 oyuncu forma şansı bulurken, sakatlıklar ise deneyimli çalıştırıcının tercihlerinde etkili oldu. İşte Fırtına'da en az süre alan isimler ve Avcı'nın vazgeçemediği o 3 isim... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Karadeniz ekibinde, bu dönemde vazgeçilmez isimler Eren Elmalı, Jens Stryger Larsen ve Trezeguet oldu. Sol bek Eren Elmalı, 12 karşılaşmada 1026 dakika ile en fazla süre alan oyuncuların başında gelirken bu ismi 989 dakika ile sağ bek Larsen takip etti, Mısırlı futbolcu Trezeguet de 977 dakika ile üçüncü sırada yer aldı. Trabzonspor'da söz konusu dönemde 28 oyuncu forma giyerken 3 yeni transfer, teknik direktör Abdullah Avcı tarafından her maçta oynatıldı.
SAKATLIKLAR BAZI OYUNCULARI ETKİLEDİ
Trabzonspor'da bazı futbolcular, sakatlıkları nedeniyle fazla süre alamadı. Takım kaptanı Uğurcan Çakır, sakatlığı nedeniyle 3 karşılaşmada görev alamazken 9 maçta 810 dakika forma giydi. Kolu kırılan ve ameliyat edilen Edin Visca, 3 müsabakada 196 dakika oynayabildi.