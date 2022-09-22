Karadeniz ekibinde, bu dönemde vazgeçilmez isimler Eren Elmalı, Jens Stryger Larsen ve Trezeguet oldu. Sol bek Eren Elmalı, 12 karşılaşmada 1026 dakika ile en fazla süre alan oyuncuların başında gelirken bu ismi 989 dakika ile sağ bek Larsen takip etti, Mısırlı futbolcu Trezeguet de 977 dakika ile üçüncü sırada yer aldı. Trabzonspor'da söz konusu dönemde 28 oyuncu forma giyerken 3 yeni transfer, teknik direktör Abdullah Avcı tarafından her maçta oynatıldı.