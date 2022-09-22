Trabzonspor'un uzun süredir peşinde olduğu ve kadrosuna kattığı Umut Bozok, Abdullah Avcı'nın adeta jokeri oldu. 26 yaşındaki oyuncu, 5 maçta sadece 248 dakika sahada kalmasına rağmen 2 kez ağları havalandırdı. (TS SPOR HABERLERİ)

Süper Lig 'de geçen sezonun gol kralı olan Umut Bozok, Trabzonspor'a da iyi bir başlangıç yaptı. 26 yaşındaki oyuncu, 5 maçta sadece 248 dakika sahada kalmasına rağmen 2 kez ağları havalandırdı.



ABDULLAH AVCI'NIN PLANI



Abdullah Avcı, forvette Maxi Gomez'in formda olması nedeniyle başarılı öğrencisini hücumun jokeri olarak kullanmayı planlıyor.



Umut Bozok, zaman zaman Gomez'in yanında ikinci forvet olarak görev yapacak. 26 yaşındaki oyuncu kadro durumuna göre kanatlarda ve forvet arkasında da oynayacak. Avcı, taktik idmanlarda öğrencisini farklı pozisyonlarda kullanarak bunun denemelerini yapmaya başladı.





