Son Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, Kızılyıldız'dan sonra Gaziantep FK'yı da yenerek galibiyet serisi elde etti. Bunda hiç kuşkusuz en büyük rollerden birisi Marek Hamsik'in...
TRABZONSPOR HABERLERİ - Grande Marek Hamsik! Sakatlık dönüşü...
Trabzonspor'un yıldız isimlerinden Marek Hamsik takımı taşımaya devam ediyor. Sakatlıktan sonra yavaş yavaş form yakalayan Slovak yıldız, teknik direktör Abdullah Avcı'nın en büyük silahı konumunda. İşte haberin detayları... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Fotomaç'ın derlediği habere göre sakatlık sürecinin ardından yavaş yavaş eski formuna dönüş sinyalleri veren 35 yaşındaki süper yıldız, Gaziantep FK maçında 79 dakika oyunda kalırken, kusursuza yakın bir performans sergiledi.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, "Onu ekonomik olarak kullanacağız" açıklaması yaptığı ve bu nedenle 90 dakika sahada tutmadığı Slovak yıldız, istatistikleriyle de göz kamaştırdı.