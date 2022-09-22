Transferler damga vurdu! İşte Süper Lig'in en pahalı takımı

Hürriyet'in haberine göre, 'kiralama' formülü sayesinde Mauro İcardi, Dele Alli, Haris Seferovic, Yusuf Yazıcı, Jean-Philip Gbamin gibi pahalı futbolcuları bir sezonluğuna da olsa kadrolarına katmayı başaran Süper Lig'in devlerinin ardından en değerli kadroya sahip 5. takım, 55.7 milyon Euro ile Medipol Başakşehir oldu.

Öte yandan Süper Lig'de piyasa değeri en düşük kulüp de belli oldu.



Süper Lig'deki 19 kulüp içinde kadro değeri en düşük kulüp ise, toplam 10 milyon Euro değerinde oyunculara sahip Ümraniyespor.