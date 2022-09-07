Bordo-mavililer, THY'ye ait özel uçakla yaklaşık 3,5 saatlik yolculuğun ardından Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye ulaştı. Kafile, pasaport işlemlerinin ardından aprondan direkt konaklayacağı otele geçti.
Macaristan'a daha önce gelen kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, apronda bordo-mavili takımı karşıladı.
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Edin Visca ve Dorukhan Toköz kafilede yer almadı.
Karadeniz ekibinin 24 futbolcudan oluşan kafilesinde şu isimler bulunuyor:
Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Hakan Yeşil, Larsen, Vitor Hugo, Denswil, Bartra, Eren Elmalı, Siopis, Gbamin, Doğucan Haspolat, Hamsik, Bardhi, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Lahtimi, Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Naci Ünüvar, Trezeguet, Djaniny, Umut Bozok, Gomez.