TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın müthiş ikilisi!

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de son olarak Gaziantep FK maçında 3-2'lik skorla galip ayrılan Trabzonspor'da Abdullah Avcı skor anlamındaki ikilisi belli oldu. İşte Avcı'nın performansından çok memnun olduğu o ikili...(TS SPOR HABERLERİ)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 21.09.2022- 09:30