Trabzonspor, üst üste aldığı 2 galibiyetle milli araya moralli girdi. Son periyotta özellikle iki yıldız performanslarıyla fark yarattı. Bakasetas son 4 maçta 2 gol, 3 asistlik katkı verirken, Trezeguet ise çıktığı 5 maçta 3 gol attı, 1 de asist yaptı.
TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın müthiş ikilisi!
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de son olarak Gaziantep FK maçında 3-2'lik skorla galip ayrılan Trabzonspor'da Abdullah Avcı skor anlamındaki ikilisi belli oldu. İşte Avcı'nın performansından çok memnun olduğu o ikili...(TS SPOR HABERLERİ)
Trabzonspor, üst üste aldığı 2 galibiyetle milli araya moralli girdi. Son periyotta özellikle iki yıldız performanslarıyla fark yarattı. Bakasetas son 4 maçta 2 gol, 3 asistlik katkı verirken, Trezeguet ise çıktığı 5 maçta 3 gol attı, 1 de asist yaptı.
Önce Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız'ı, ardından Süper Lig 'de Gaziantep FK'yı mağlup eden Trabzonspor 'da, Bakasetas-Trezeguet ikilisi yüksek formuyla dikkat çekiyor...
Fanatik'in haberine göre bu sezon Süper Kupa dahil çıktığı 11 resmi maçta 4 gol, 4 asistlik skor katkısı veren Yunan futbolcu, son 4 maçlık periyotta tam anlamıyla yıldızlaştı.