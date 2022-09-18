Trabzonspor 3-2 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Mücadele 3-2 bordo-mavililerin galibiyetiyle sona erdi. Bordo-mavililerin gollerini Trezeguet ve Bakasetas penaltıdan kaydetti. Konuk ekibini golleri ise Maxim ve Markovic'ten geldi.
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 18.09.2022- 19:07 Güncelleme Tarihi: 18.09.2022- 19:24
Gaziantep FK, 2. dakikada Alexandru Maxim ve 9. dakikada Lazar Markovic'in golleriyle bir anda skoru 2-0 yaptı. Trabzonspor ise bu golleri 14. dakikada Trezeguet ve 42. dakikada Anastasios Bakasetas'ın golleriyle yanıt verdi. Karşılaşma uzun süre 2-2 devam ederken Trabzonspor'da Marc Bartra 90+8. dakikada sahneye çıktı ve maçın skorunu Trabzonspor lehine 3-2 olarak belirledi.
Bu sonucun ardından Trabzonspor 13 puana yükseldi., Gaziantep FK 11 puanda kaldı.
Ligde milli aradan sonra Trabzonspor, Kayserispor deplasmanına gidecek. Gaziantep FK, Kasımpaşa ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek.