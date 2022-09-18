Trabzonspor 3-2 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Mücadele 3-2 bordo-mavililerin galibiyetiyle sona erdi. Bordo-mavililerin gollerini Trezeguet ve Bakasetas penaltıdan kaydetti. Konuk ekibini golleri ise Maxim ve Markovic'ten geldi.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 18.09.2022- 19:07 Güncelleme Tarihi: 18.09.2022- 19:24