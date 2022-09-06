Bu sezon şu ana kadar 13 futbolcuyu renklerine bağlayan son şampiyon Trabzonspor, iç transferde de boş durmuyor.
TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'da Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır'a zam!
SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Süper Lig'de geride kalan 5 haftada 10 puan toplayan Trabzonspor'da yapılan transferlerin ardından Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır'ın maaşlarına zam yapılmasına karar verildi. İşte yönetimin planladığı maaş ücretleri...(TS SPOR HABERLERİ)
Fotomaç'ın haberine göre bordo-mavili yönetim kurulu, yabancı oyuncular ile aralarında maaş uçurumu oluşan Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür ile bu hafta masaya oturacak.
Yönetim bu iki oyuncuyu da motive edecek hamle için düğmeye bastı.