Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor evinde Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup etti. Maçın ardından Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "Antep'e karşı 3-2 kazanmak çok değerli. Büyük takım olmak böyle bir şey. Trabzonspor'un DNA'sında bu var. Bizim geçen seneden sonra işimiz daha da zor. Bu ara bize harika gelecek." dedi.

Biz geçişten gol yiyen bir takımdık. Bunu düzelttik. Bugün yediğimiz goller blok halinde topun arkasında olduğumuz zamanda geldi. Ama ondan sonra güzel olan oyun planına sadık kalarak devam ettik.

İkinci yarıda aslında oyunun daha erken çözülmesini bekliyordum ama 65'e kadar oyuna giremedik. Ondan sonra değişiklik yaptık. Taraftar da ondan sonra devreye girdi.

Araya girerken böyle bir galibiyet almak, büyük takım olmak böyle bir şey. Trabzonspor'un DNA'sında bu var.

Geçen senenin şampiyonuyuz, rakipler daha fazla konsantre olacaktır ve isteyecektir. Ama bizim de daha doğru oyunlar, daha fazla istek, daha fazla mücadele, daha fazla aile. Zaten iyi bir aileyiz. Sonuçlar da bunu hızlandıracaktır.