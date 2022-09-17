Bordo-mavililer, bu sezon sakatlıklardan çok çekti… Avrupa Ligi'nde 2-1 kazanılan Kızılyıldız maçında Abdülkadir Ömür ile Stryger Larsen de sakatlar kervanına eklenirken bu sezon 6 haftalık periyotta toplam sayı 12'ye çıktı.
Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın büyük sorunu! 6 haftada 12 sakatlık...
SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Süper Lig'de Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek Trabzonspor'da sakatlıklar can sıkmaya devam ediyor. Bordo-mavililerde Abdullah Avcı ilk 11 konusunda bu süreçte büyük sıkıntıya girdi. Trabzonspor'da 6 haftada 12 sakatlık yaşandı. (TS SPOR HABERLERİ)
Bordo-mavililer, bu sezon sakatlıklardan çok çekti… Avrupa Ligi'nde 2-1 kazanılan Kızılyıldız maçında Abdülkadir Ömür ile Stryger Larsen de sakatlar kervanına eklenirken bu sezon 6 haftalık periyotta toplam sayı 12'ye çıktı.
Sabah'ın haberine göre 3 kulvarda mücadele etmek üzere sezona başlayan ve geniş bir kadro kuran Trabzonspor, zorlu haftaları bir bir geçerken bir yandan da eksiklerle boğuşuyor.
PROBLEMLER TEKNİK EKİBİN KEYFİNİ KAÇIRDI
Şu ana kadar Edin Visca, Dorukhan Toköz, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Bruno Peres, Marek Hamsik, Uğurcan Çakır, Yusuf Yazıcı, Gbamin ve Bakasetas yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle en az 1 ya da daha fazla sayıda maç kaçırdı.