Trabzonspor - Kızılyıldız maçı sonrası Abdullah Avcı konuştu

UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Trabzonspor evinde Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Abdullah Avcı konuştu. Avcı, "Bugün daha dengeli, kompakt, merkezi kapatan ve topa sahip olan, oyunun bütünde çok iyi Trabzonspor vardı. Acele etmedik. Geçişi bazen yaptık, bazen durduk. " dedi.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 15.09.2022- 22:08 Güncelleme Tarihi: 16.09.2022- 00:29