Sekiz şampiyonluğumuzun gerçekliği kadar güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle.— Trabzonspor (@Trabzonspor) September 4, 2022
Mutlu Pazarlar Trabzonspor Ailesi! ❤️💙 pic.twitter.com/s1obKRfS1n
ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?
Sarı-lacivertli ekibini Başkanı Koç şu ifadeleri kullandı: "Bazı gazeteler alayca şekilde kaleme almışlar fırsat transferi buymuş diye. Trabzonspor'un bizimle ilgili yaptığı paylaşımlar. Golcü gelmeden gol atar falan. Maxi Gomez ile geçen Pazar günü anlaştık. 48 saat süre verdi bize Valencia, bu süre dolduğunda hocamızı ikna edemedik.
Salı günü dedik ki 'Biz devam etmeyeceğiz sizin önünüzü kapamayalım başka alternatifler varsa bakın.' Kendilerine de sorabilirsiniz. Bu demek değildir ki Maxi Gomez iyi ya da kötü futbolcu. İyi futbolcu ki bu kadar bonservis bedelleri almış. Bizim hocamız, 'Bize uymaz.' dedi. Belki de harika işler yapacak. Yolu açık olsun. Ama böyle kinayeli mesajlar falan buna şöyle örnek veriyim. Trabzonspor'un Maxi Gomez'i bizim arzumuza rağmen konusu; Trabzonspor'un 8 şampiyonluk konusu ne kadar gerçekse, o kadar gerçektir. Fenerbahçe taraftarının bunlara inanıp bu şekilde negatif psikolojiye girmelerini çok üzülerek takip ediyorum. Fenerbahçe taraftarı uyanın artık. Yöneticilerimiz bir kelime etmiyor kimi alacağımıza yönelik. Başka kulüpler mütemadiyen söylüyor. Olmayanları kimse sormuyor, laf etmiyor. Söz konusu bizsek, ağzımızdan çıkmayanları alamadık noktasına geliyor." Ardından Teknik Direktör Jorge Jesus, "Önceliğimiz Maxi Gomez değil, Batshuayi'ydi. Maxi Gomez'in özellikleri Serdar Dursun ve Joao Pedro'ya benziyor." dedi.