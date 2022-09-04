Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye 8. şampiyonluk göndermesi!

Süper Lig'de son olarak Ümraniyespor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'dan, Fenerbahçe başkanı Ali Koç'un açıklamalarının ardından flaş bir göndermeli paylaşım geldi.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 04.09.2022- 12:18 Güncelleme Tarihi: 04.09.2022- 12:26