Trabzonspor'da Abdullah Avcı ilki başardı!

UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında sahasında Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor, Avrupa'da galibiyet hasretine son verdi. Bordo-mavili takımın başında yurt dışında ilk galibiyetini alan Avcı, Karadeniz ekibinin bin 119 günlük Avrupa'daki galibiyet hasretini de sonlandırdı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 16.09.2022- 10:20