Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri Marek Hamsik ve Trezeguet kaydetti.
Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 3 yaparken, Kızılyıldız puansız kaldı.
Bordo-mavililer gruptaki 3. maçında Monaco deplasmanına çıkacak.
Siopis, 3 maç sonra
Trabzonspor formasıyla en son ligin 4. haftasındaki Galatasaray maçında sahaya çıkan Yunan futbolcu Siopis, 3 maç sonra ilk 11'de görev yaldı.
Ligde Ümraniyespor ve Adana Demirspor, UEFA Avrupa Ligi'nde de Ferencvaros maçında görev alamayan bordo-mavili takımın orta alan oyuncusu, bu kez forma şansı buldu.
Abdullah Avcı'ya yoğun ilgi
Maç öncesi taraftarlar, teknik direktör Abdullah Avcı'ya tezahüratla destek verdi.