Temsilcimiz Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci maçında Akyazı'da Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup etti. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri Marek Hamsik ve Trezeguet kaydetti.

Siopis, 3 maç sonra

Trabzonspor formasıyla en son ligin 4. haftasındaki Galatasaray maçında sahaya çıkan Yunan futbolcu Siopis, 3 maç sonra ilk 11'de görev yaldı.

Ligde Ümraniyespor ve Adana Demirspor, UEFA Avrupa Ligi'nde de Ferencvaros maçında görev alamayan bordo-mavili takımın orta alan oyuncusu, bu kez forma şansı buldu.

Abdullah Avcı'ya yoğun ilgi

Maç öncesi taraftarlar, teknik direktör Abdullah Avcı'ya tezahüratla destek verdi.