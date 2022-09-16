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Meteoroloji'den yüksek sıcaklık uyarısı: 6 derece birden artacak! | İl il hava durumu 16 Eylül 2022
16 Eylül 2022 gram altın ne kadar?
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