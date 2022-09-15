Trabzonspor Kızılyıldız maçında 3 puan peşinde! İşte Abdullah Avcı'nın muhtemel 11'i
UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor evinde Kızılyıldız'ı konuk edecek. Gruptaki ilk maçından puansız ayrılan bordo-mavililer evinde hata yapmak istemiyor. İşte Trabzonspor - Kızılyıldız maçı muhtemel 11leri...
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 15.09.2022- 06:40
TALİMATLARI VERDİ
Karadeniz ekibinin teknik direktörü Abdullah Avcı, Kızılyıldız mücadelesi öncesi öğrencileriyle mini bir toplantı yaptı. Fotomaç'ın haberine göre usta çalıştırıcı "Sabırlı olun. Skor ne olursa olsun her şart için çalıştığımız oyun planına sadık kalın. Rakip buna dayanamayacak ve hata yapacaktır" dedi. Avcı futbolcularından sonuna kadar savaşmalarını istedi. Bordo-mavili takımın deneyimli çalıştırıcısı, taraftar desteğinin önemine değindi. Onlardan sabırlı olmalarını istedi. Futbolcularına da "Taraftarın coşkusunu hissedin" dedi.
İŞTE TRABZONSPOR - KIZILYILDIZ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir, Umut, Gomez
Kızılyıldız: Borjan, Srnic, Erakovic, Milunovic, Dragovic, Rodic, Kanga, Sanogo, Bukari, Katai, Pesic