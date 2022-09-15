Trabzonspor Kızılyıldız maçı - CANLI İZLE 📺 | Trabzonspor - Kızılyıldız maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Trabzonspor ile Kızılyıldız, 2. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabakada Alman hakem Sascha Stegemann düdük çalacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Trabzonspor - Kızılyıldız maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor - Kızılyıldız maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Trabzonspor ile Kızılyıldız karşı karşıya gelecek. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, ilk maçında mağlup olmuştu. Trabzonspor'da hedef kazanarak ilk galibiyerini almak. Trabzonspor - Kızılyıldız maçı ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Kızılyıldız maçı canlı hangi kanalda? Saat kaçta?



TRABZONSPOR - KIZILYILDIZ İLK 11'LER BELLİ OLDU!



Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Trezeguet, Djaniny, Gomez

TRABZONSPOR KIZILYILDIZ MAÇI CANLI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Kızılyıldız maçı 15 Eylül Perşembe günü saat 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar öncesinde, sırasında ve sonrasında haberimizde yer alacak.