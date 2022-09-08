TRABZONSPOR - FERENCVAROS MAÇI İZLE CANLI VE ŞİFRESİZ | Trabzonspor - Ferencvaros maçı saat kaçta, hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında bordo mavili temsilcimiz Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek. Macaristan'da yapılacak müsabakayı canlı ve şifresiz takip etmek isteyen futbolseverler arama motorlarında araştırmalara başlarken maç ile ilgili merak edilen Trabzonspor - Ferencvaros maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabını ve detayları haberimizde derledik.

TRABZONSPOR - FERENCVAROS CANLI İZLE | UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nun ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor, Ferencvaros'un konuğu oluyor. Grup maçlarında avantaj elde etmek isteyen bordo mavili takımın Ferencvaros ile karşılaşmasını takip etmek isteyen sporsevereler için Trabzonspor - Ferencvaros maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

TRABZONSPOR - FERENCVAROS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor, deplasmanda Ferencvaros ile 8 Eylül Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Macaristan'da bulunan Groupama Arena'da gerçekleşecek karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.

Trabzonspor - Ferencvaros maçını canlı takip etmek için tıklayın...

TRABZONSPOR - FERENCVAROS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Ferencvaros

Dibusz; Civic, Kovacevic, Mmaee, Wingo; Laidouni, Vecsei, Mercier; Traore, Zechariassen, Boli

Trabzonspor

Muhammet Taha; Elmali, Denswil, Bartra, Larsen; Gbamin, Trezeguet, Bardhi, Bakasetas, Omur; Djaniny

BORDO MAVİLİLERİN BİN 112 GÜNLÜK HASRETİ

Avrupa kupalarında oynadığı son 13 karşılaşmada 9 mağlubiyet, 4 beraberlik alarak galibiyet elde edemeyen bordo-mavililer, rakibini yenip grup maçlarına iyi bir başlangıç yaparak bin 112 günlük galibiyet hasretine son vermek istiyor.