Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 6. haftasında Adana Demirspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor. Heyecan dolu Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 6. haftasında Adana Demirspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor. Heyecan dolu Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Rakitskyi, Samet, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf, Onyekuru, Belhanda, Emre.

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Gbamin, Bardhi, Bakasetas, Umut, Trezeguet, Maxi Gomez.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 21:30'da başlayan mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.