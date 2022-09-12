Süper Lig'in 6. haftasının kapanış maçında Trabzonspor, deplasmanda Adana Demirspor'a mağlup oldu. Maçın ardından bordo mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Eksikler formumuzu etkilemedi. Rakibi tebrik ederim. Müthiş bir frikik golüyle geri düştük. Oyunu tamamen elimize alacakken iki gol yedik. En çok çalıştığım konu geçiş oyunları olmasına rağmen, kontradan iki gol yiyemeyiz"

"Rakip 10 kişi kalıyor, geçiş oyunundan iki gol yiyoruz. Şu an için sağlıklı gitmeyen bir durum var. Mesleki hayatımda çok alışık olmadığım şeyler oluyor. Kafamızı kaldıracağız. Herkes kendini sorgulayacak. Neden bunları yaşıyoruz, sorgulayıp bu durumun içinden çıkacağız"