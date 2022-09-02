Transferde bombaları art arda patlayan son şampiyon Trabzonspor durmuyor.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da Masouras anlaşması tamam! Ödeme planı...
Son dakika spor haberi: Süper Lig'de geride kalan 4 haftada 7 puan toplayan Trabzonspor'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Bordo-mavililerde Maxi Gomez'in ardından şimdi de Masouras hamlesi gelecek. İşte transferdeki son detaylar...(TS SPOR HABERLERİ)
Fırtına, Olympiakos'un sol kanat oyuncusu Georgios Masouras için de geri sayımda.
Fotomaç'ın haberine göre Karadeniz devi bu transfer için Yunan ekibi ile çok büyük ölçüde anlaştı, futbolcu ile de el sıkıştı.