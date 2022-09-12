Süper Lig'in 6. haftasının kapanış maçında Adana Demirspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Bordo mavili ekip mücadeleden 3-2'lik skorla mağlup ayrıldı.

Süper Lig'in 6. haftasının kapanış maçında Adana Demirspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Bordo mavili ekip mücadeleden 3-2'lik skorla mağlup ayrıldı.

Adana Demirspor'un galibiyet golleri Rodrigues, Ndiaye ve Samet'ten geldi.

Trabzonspor'un sayılarını ise penaltıdan Bakasetas ve Umut Bozok kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Adana Demirspor 13 puana yükseldi.

Trabzonspor ise 10 puanda kaldı.

Adana Demirspor gelecek hafta deplasmanda Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak. Trabzonspor ise sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.

ADANA DEMİRSPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Adana Demirspor ise geçen hafta 1-1 berabere kaldığı Atakaş Hatayspor maçına göre ilk 11'de 2 değişiklikle Trabzonspor karşısında mücadele etti.

Mavi lacivertli ekip, müsabakaya Ertaç Özbir, Samet Akaydın, Rakitskyi, Kevin Rodrigues, Svensson, Ndiaye, Stambouli, Yusuf Sarı, Belhanda, Emre Akbaba, Onyekuru ilk 11 ile başladı.

Teknik Direktör Vincenzo Montella, Hatayspor maçında görev verdiği Assombalonga'yı yedek kulübesinde oturturken, Tayyip Talha Sanuç ise Beşiktaş'a transfer olduğu için maçta yer almadı.

İtalyan teknik adam bu oyuncu yerine Rakitskyi'ye yer verirken Galatasaray'dan transfer edilen Emre Akbaba da Adana Demirspor formasıyla ilk kez sahaya çıktı.

Öte yandan Adana Demirsporlu taraftarlar maça büyük ilgi gösterdiler.