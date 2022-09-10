37 yıl aradan sonra Süper Lig'de mutlu sona ulaşan Trabzonspor sezonu 2 kupayla taçlandırmıştı.
Trabzonspor'a Avrupa'dan müjde! 20 milyon Euro...
Bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Avrupa arenasında da tarihe geçmek istiyor. Fırtına, Monaco, Kızılyıldız ve Ferencvaros'un olduğu gruptan çıkarak kasasını doldurmak istiyor. İşte detaylar...
37 yıl aradan sonra Süper Lig'de mutlu sona ulaşan Trabzonspor sezonu 2 kupayla taçlandırmıştı.
Abdullah Avcı yönetiminde yeni sezona iddialı giren bordo mavililer transferde önemli isimleri bünyesine kattı.
Fırtına UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Danimarka ekibi Kopenhag'a elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor.