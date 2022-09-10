Trabzonspor'a Avrupa'dan müjde! 20 milyon Euro...

Bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Avrupa arenasında da tarihe geçmek istiyor. Fırtına, Monaco, Kızılyıldız ve Ferencvaros'un olduğu gruptan çıkarak kasasını doldurmak istiyor. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 10.09.2022- 12:35