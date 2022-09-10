Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe 12'şer futbolcu alırken Galatasaray 13 transer yaptı. Kar eden tek kulüp Fenerbahçe, en çok harcayan Galatasaray olurken, Trabzonspor kasayı sıfırladı, Beşiktaş az bir zararla kapattı.
Tam 49 transfer! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un panoraması
Spor Toto Süper Lig'de 1. Transfer ve Tescil Dönemi resmen sona erdi. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor; yıldız isimlerle kadrolarını güçlendirirken sürpriz ayrılıklar da yaşandı. İşte 4 büyüklerin transferde gelir ve giderleriyle birlikte panoraması... | Transfer haberleri
FENERBAHÇE KARA GEÇEN TEK KULÜP
Özellikle Kim Min-Jae'nin ayrılışı ile eli rahatlayan Fenerbahçe, yeni transferler için harcama yapmaktan çekinmedi.
Güney Koreli savunmacısını 18 milyon Euro'ya Napoli'ye satan sarı-lacivertliler diğer oyuncularla beraber 29.2 milyon Euroluk gelir elde etti. Bu sezon transfere harcanan rakam ise 24.05 milyon Euro.