Trabzonspor'da göreve geldikten sonra elde ettiği başarılarla hem kulüp tarihine geçen hem de kariyerinde ilkleri yaşayan teknik direktör Abdullah Avcı'nın yüzü Avrupa'da bir türlü gülmüyor.
TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına Avrupa'da yaralı! İşte Abdullah Avcı'nın karnesi...
Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'un Avrupa macerası UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri'yle başladı. Bordo mavili ekip Kopenhag'a elenerek UEFA Avrupa Ligi'nin yolunu tutmuştu. Karadeniz Fırtınası burada da istediği gibi başlayamadı. Ferencvaros'a 3-2 mağlup olan Trabzonspor, son 7 maçta 4. yenilgisini aldı.
Sezona Şampiyonlar Ligi Play-off turunda Kopenhag'a elenerek başlayan Bordo-Mavililer, Avrupa Ligi'ne de iyi bir başlangıç yapamadı.
Fırtına ilk maçında Ferencvaros'a kaybetti.