Avrupa kupalarında ilk hafta tamamlandı! İşte ülke puanında son durum...

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki organizasyonları UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde grup aşamalarının ilk haftaları tamamlandı. Turnuvalardan Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Trabzonspor, Konferans Ligi'nde ise Başakşehir ve Sivasspor ülkemizi temsil ediyor. Temsilcilerimizin aldığı sonuçlar sonrasında 1 basamak daha atlayarak İsrail'i geride bıraktık. İşte ülke puanında son durum...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 09.09.2022- 01:33