Trabzonspor - Ferencvaros maçında Yusuf Yazıcı'nın golü ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor, H grubu ilk hafta maçında deplasmanda Frencvaros ile karşı karşıya geldi. Bordo mavili ekip 87. dakikada Yusuf Yazıcı ile beraberlik golünü bulmuş, skoru 3-3'e getirmişti. Ancak gol, ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.İşte o pozisyon...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 08.09.2022- 23:53 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022- 00:03