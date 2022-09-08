Trabzonspor - Ferencvaros maçında Yusuf Yazıcı'nın golü ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı!
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor, H grubu ilk hafta maçında deplasmanda Frencvaros ile karşı karşıya geldi. Bordo mavili ekip 87. dakikada Yusuf Yazıcı ile beraberlik golünü bulmuş, skoru 3-3'e getirmişti. Ancak gol, ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.İşte o pozisyon...
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor, H grubu ilk hafta maçında deplasmanda Frencvaros ile karşı karşıya geldi. Bordo mavili ekip 87. dakikada Yusuf Yazıcı ile beraberlik golünü bulmuş, skoru 3-3'e getirmişti. Ancak gol, ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı