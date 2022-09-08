Ferencvaros - Trabzonspor maçında penaltı kararı! İşte Vitor Hugo'nun o müdahalesi...
UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk hafta maçında Ferencvaros ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Mücadelenin 42. dakikasında ev sahibi Ferencvaros, penaltı kazandı. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Nguen, topu ağlara gönderdi.
UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk hafta maçında Ferencvaros ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Mücadelenin 42. dakikasında ev sahibi Ferencvaros, penaltı kazandı. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Nguen, topu ağlara gönderdi.