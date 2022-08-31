Trabzonspor'dan önemli açıklama! "Kulübümüzle ilişkisi kesilmiştir"

Trabzonspor'dan önemli bir açıklama yayınlandı. Bordo mavili ekibin Youtube kanalından açılan bir yayın sonrası, "Bugün tesislerimizde yapılan canlı test yayınının sehven YouTube kanalımızda yayınlanması üzerine kulübümüzün kültüründe asla yeri bulunmayan bu davranışla ilgilisi bulunan tüm personelin kulübümüzle ilişkisi kesilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 31.08.2022- 16:12