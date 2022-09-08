GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Oğulcan Çağlayan Giresunspor'a kiralandı
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray, Oğulcan Çağlayan'ı kiralık olarak Giresunspor'a gönderdi. Oyuncunun maaşı yeşil-beyazlı ekip tarafından ödenecek.
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 08.09.2022- 23:16
Sarı-kırmızılılar 26 yaşındaki futbolcunun kiralık transferi için Karadeniz ekibiyle anlaşma sağlandığını açıkladı.
İşte Galatasaray'ın açıklaması:
"Oğulcan Çağlayan'ın 2022-2023 sezonu için bedelsiz geçici transferi konusunda Giresun Spor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre futbolcunun ücretlerinin tamamı Giresun Spor Kulübü Derneği tarafından ödenecektir."