Trabzonspor transfer haberi: Süper Lig'de son şampiyon Karadeniz Fırtısı'nda kadroyu güçlendirmek için çalışmalar devam ediyor. Trabzonspor'da hedefteki isimlerin Yusuf Yazıcı, Salomon Rondon, Umut Bozok ve Masouras olduğu öğrenildi. İşte o transfer gelişmesinin detayları...

Karadeniz devi transferin son günlerinde bir hayli hareketli saatler geçirecek. Bordo-mavililerde hedef 'kusursuz' bir kadro kurmak ve hem Süper Lig'de şampiyonluk unvanını korumak hem de Avrupa Ligi'nde büyük başarılar elde etmek. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda hareket eden Trabzonspor daha çok ön bölgeye takviye yapacak. İşte Fotomaç'ın haberine göre o adaylar;

YUSUF YAZICI

FIRTINA eski yıldızını alarak yılın transferine imza atmak istiyor. Trabzonspor, Lille'e kiralık kontrat önerdi. Fransız kulübü "Tamam" dediği anda transferi resmileşecek. Kulüpler arasında kiralama bedelinin Trabzonspor'un hak edişinin ortadan kalkmasıyla ödenmesi konusunda görüşmeler sürüyor.

SALOMON RONDON

Forvet arayışlarını sürdüren bordo-mavililerin gündemine giren isimlerden biri de Salomon Rondon. Bir dönem Newcastle, WBA gibi ekiplerde de forma giyen Rondon için Everton ile temas kuruldu. Ancak aynı bölgede görüşülen birçok isim olduğu için tecrübeli forvet hakkında net bir karar verilmedi. Şartları araştırılıyor.

UMUT BOZOK

Trabzonspor geçen yılın gol kralı için hem oyuncu hem de kulübü Lorient ile anlaşmaya vardı. Ödeme planıyla ilgili yazışmaların tamamlanmasının ardından Umut Bozok'un transferi resmi olarak sonuçlanacak ve oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Bordo-mavililer böylece ceza alanı içinde eksikliğini çektiği 'bitirici' forvetine kavuşmuş olacak.

GIORGOS MASOURAS

Abdullah Avcı, Trabzonspor'a imza attığı günden beri onu takımında görmek istiyor. Kulübü Olympiakos ile pazarlıklar sürüyor. Yunan ekibi 5 milyon euro'yu peşin istiyor. Trabzonspor ise taksitli şekilde 4 milyon euro önerdi. Sıkı pazarlıklar devam ediyor. Masouras, Bakasetas ve Siopis'ten olumlu referanslar aldı.