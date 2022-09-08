Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan iç transferde 5 imza birden! Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Djaniny, Muhammed Taha ve Kağa MoradaoğluTepe
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Uğurcan Çakır ile 5, Djaniny ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Milli kaleci Uğurcan'ın ücreti ise 9 milyon TL'den 20 Milyon TL'ye yükseltildi.
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 08.09.2022- 18:16 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022- 18:28
Eski sözleşmesinde 9 milyon TL kazanan Uğurcan Çakır, Trabzonspor ile olan sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı. Uğurcan Çakır'ın yeni sözleşmesiyle birlikte 20 milyon TL civarında bir ücret kazanacağı öğrenildi.
Trabzonspor'un 31 yaşındaki Cape Verdeli hücum oyuncusu Djaniny'nin sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini ise 2025'e kadar uzattı.
Trabzonspor altyapısından yetişen Abdülkadir Ömür'ün sözleşmesi de yeni zamla birlikte 2024'e kadar uzatıldı.
Trabzonspor'un 31 yaşındaki Cape Verdeli hücum oyuncusu Djaniny'nin sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini ise 2025'e kadar uzattı.
Genç kaleciler Muhammed Taha Tepe'nin sözleşmesi 2027'ye, Kağan Moradaoğlu'nun sözleşmesi ise 2025'e kadar uzatıldı.