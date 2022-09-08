Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan iç transferde 5 imza birden! Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Djaniny, Muhammed Taha ve Kağa MoradaoğluTepe

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Uğurcan Çakır ile 5, Djaniny ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Milli kaleci Uğurcan'ın ücreti ise 9 milyon TL'den 20 Milyon TL'ye yükseltildi.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 08.09.2022- 18:16 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022- 18:28