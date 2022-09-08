UEFA Avrupa Ligi heyecanının ilk haftasında Trabzonspor ile Ferencvaros karşı karşıya geliyor.
FERENCVAROS - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Trabzonspor, deplasmanda Ferencvaros ile 8 Eylül Perşembe günü karşı karşıya geliyor. Macaristan'da bulunan Groupama Arena'da gerçekleşen karşılaşma saat 22.00'de başladı. Mücadele EXXEN ekranlarından naklen yayınlanıyor.
TRABZONSPOR - FERENCVAROS MAÇI 11'LER
Ferencvaros
Dibusz, Wingo, Mmaee, Knoester, Civic, Vecsei, Besic, Tokmac, Traore, Zachariassen, Boli.
Trabzonspor
Taha, Larsen, Bartra, Hugo, Denswil, Gbamin, Abdülkadir, Bakasetas, Bardhi, Trezeguet, Maxi Gomez.