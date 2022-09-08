Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Ferencvaros deplasmanına konuk oluyor. Ferencvaros - Trabzonspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

UEFA Avrupa Ligi heyecanının ilk haftasında Trabzonspor ile Ferencvaros karşı karşıya geliyor.



FERENCVAROS - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor, deplasmanda Ferencvaros ile 8 Eylül Perşembe günü karşı karşıya geliyor. Macaristan'da bulunan Groupama Arena'da gerçekleşen karşılaşma saat 22.00'de başladı. Mücadele EXXEN ekranlarından naklen yayınlanıyor.









TRABZONSPOR - FERENCVAROS MAÇI 11'LER

Ferencvaros

Dibusz, Wingo, Mmaee, Knoester, Civic, Vecsei, Besic, Tokmac, Traore, Zachariassen, Boli.

Trabzonspor

Taha, Larsen, Bartra, Hugo, Denswil, Gbamin, Abdülkadir, Bakasetas, Bardhi, Trezeguet, Maxi Gomez.