'AĞIR ÇEKİM' OYNARSAN - Zeki Uzundurukan
Bu sezon maçların ilk yarılarını adeta ağır çekimde oynayan Trabzonspor, Kevin Rodrigues'in jeneriklik füzesi ile geriye düştükten sonra uzun süre toparlanamadı. Bu arada Trabzonspor'un 32 metreden yediği serbest vuruş golünde baraj kurdurmaması inanılır gibi değil! Bu neyin öz güveni anlamış değilim! Karşındaki takım Adana Demirspor! Ağır çekimde diyorum çünkü, böyle pas oyunu olmaz. Pas yaparken biraz da hızlı top çevirip, koşmalı takım. Ama bordo-mavili oyuncular, yanageriye oynayıp, sonra topu rakip ceza sahasına şişirdiler. Ta ki su molasında Abdullah Avcı oyuncularını uyarana kadar. Bu kadar yavaş oynayan bir takımda oyun lideri olan Marek Hamsik ile neden maça başlanılmadı o da ayrı bir soru. Belki de hoca, ikinci yarıda kulübeden bir silah olarak kullanmak istedi Hamsik'i. Öyle de oldu zaten.