Abdullah Avcı, adeta yürüyerek oynayan takımına ivme ve güç kazandırmak için Enis Bardhi ile Gbamin'i kenara alarak; Hamsik ve Abdülkadir Ömür'ü sahaya sürdü. Bu kez ikinci yarıya presle başlayan takım Trabzonspor oldu. Ama saman alevi gibi bir pres hepsi bu... Maç boyunca Onyekuru'yu durdurmakta çok zorlandı bordo mavili takım. Maçın yıldızı Ndiaye'nin golünde önde yakalandı Trabzonspor, bırakın geriye koşmayı, adeta seyrettiler golü. Uğurcan Çakır, geçen sezon böyle pozisyonlarda inanılmaz kurtarışlar yapardı. O da sezona kötü başlayanlar arasında.

Bartra çok kariyerli bir oyuncu ama oyun içinde çok hata yapıyor! Eren Elmalı sahanın en kötülerinden biriydi. Trabzonspor'da öyle bir orta saha var ki evlere şenlik. Adana Demirspor, en ufak bir direnç ile karşılaşmadan Trabzonspor ceza sahasına girdi, pozisyon üstüne pozisyon üretti... Stil olarak Burak Yılmaz'a benzettiğim Umut Bozok yine golünü attı. Ama bu orta saha, bu savunma, bu bekler, oturup maçı bir kez daha izlesinler! Adana Demirspor gibi bu kadar hızlı oynayan bir takıma karşı, bu kadar yumuşak bir orta saha ve bu kadar yavaş oynarsanız kaybedersiniz! Trabzonspor için maç adeta bir korku filmi gibi geçti. Adana Demirspor haklı bir galibiyet aldı. Geçen yıl uzak ara şampiyon olan Trabzonspor'un, sezona bu kadar kötü başlamasının bir açıklaması olmalı. Tam 12 yeni transfer yapıldı ama Trabzonspor geçen sezonu adeta mumla aratıyor! Şimdi bu soruya cevap aranıyor! Trabzonspor neden böyle?