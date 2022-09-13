Erman Toroğlu Beşiktaş - Başakşehir ve Adana Demirspor - Trabzonspor maçıyla önemli yorumlarda bulundu!
Süper Lig'in 6. haftası kritik 2 karşılaşma ile son buldu. Beşiktaş sahasında Başakşehir'e 1-0 mağlup olurken Trabzonspor, Adana Demirspor karşısında 3-2 kaybetti. Usta yorumcu Erman Toroğlu, Sabah Gazetesi'nde bu 2 mücadeleyi kaleme aldı. İşte Toroğlu'nun yazısı...
Bence çok güzel maç oldu. İki teknik adamın mücadelesi şeklinde geçti. Ama Başakşehir, takım olarak Beşiktaş'a göre çok daha dengeli. Bir beyinden düşünüyorlar, takım olarak oynuyorlar... Başakşehir ne yaptı? Siyah-beyazlıları kendi silahıyla vurdu.
O da nasıl oldu; çok iyi pres ve top yaptılar, Beşiktaş'ın hücum presini kırdılar. Çünkü siyah-beyazlılar, özellikle iç sahada hücum presle, fazla defans yapmadan enerjisini hep hücumda kullanıyordu.
Sen siyahbeyazlı takımın enerjisini sırf hücumda kullandırırken pozisyon yakalar, hücumcularını defansa yardıma zorlarsan, defansta rahat edersin. Halil Umut Meler için söylenecek fazla bir şey yok. Bence Türkiye'nin en iyisi. Uzun süredir sakattı, sahalara iyi döndü. Ama merak ediyorum yapay zekayla mı geldi yoksa akıl zekasıyla mı?
HAKEM KARAOĞLAN SAMET'E DUA ETSİN
Maçta kalite yok ama heyecan ve bol gol var. Trabzonspor'un bir oyun planı yok. Futbolcular kendi bildiklerini oynuyorlar ve ağır oynuyorlar. Maçın pozisyonu bence Belhanda'nın attığı ve hakem tarafından iptal edilen gol.
Belhanda topu arkadaşına veriyor. Arkadaşı topu, basarak tekrar Belhanda'ya kazandırıyor. O da şık bir vuruşla golü atıyor. Hakemin eli havada… Ofsayt mı veriyor diyoruz ama yok.
Belhanda iki kez mi oynadı diyoruz ama o da yok. Belhanda'nın arkadaşı topa dokunuyor ve burada hakem bir yerde hata yapıyor. Bekle, VAR'dan görüş al. Ama Trabzon'un bu kadar yatırım yapmasının, futbolcu almasının karşılığı bu oyun olmamalı. Hakem Atilla Karaoğlan 3. golü atan Samet'e yatsın kalksın dua etsin, bir de kurban kessin.