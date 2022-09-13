Belhanda iki kez mi oynadı diyoruz ama o da yok. Belhanda'nın arkadaşı topa dokunuyor ve burada hakem bir yerde hata yapıyor. Bekle, VAR'dan görüş al. Ama Trabzon'un bu kadar yatırım yapmasının, futbolcu almasının karşılığı bu oyun olmamalı. Hakem Atilla Karaoğlan 3. golü atan Samet'e yatsın kalksın dua etsin, bir de kurban kessin.