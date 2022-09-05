Trabzonspor'dan gidenler gelenlerin maliyetini karşıladı!

UEFA Finansal Fair-Play ve Bankalar Birliği anlaşmasına büyük bir önem veren Trabzonspor'da giden oyuncular, gelen oyuncuların maliyetini karşıladı. Bordo mavililer, Ahmetcan Kaplan, Cornelius ve Berat Özdemir gibi isimleri bonservisleriyle birlikte göndererek, kadrosuna kattığı oyuncuların bonservis maliyetlerini karşıladı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 05.09.2022- 12:23