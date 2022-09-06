Sağ bek mevkisine transfer yapmak isteyen Trabzonspor'dan sürpriz bir hamle geldi.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Mert Müldür hamlesi! B planı da hazır
Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Trabzonspor'da hareketli saatler geçiyor. Bordo-mavililer kadrosuna sağ bek takviyesi yapmak ve yerli alternatifi güçlendirmek adına Sassuolo'da forma giyen Mert Müldür'ü gündemine aldığı ve resmi teklifini ilettiği belirtildi. Milli oyuncunun B planının da hazır olduğu ifade edildi. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
Bordo-mavililer, Sassuolo tarafından 25 kişilik kadroya yazılmayan Mert Müldür'ü satın alma opsiyonuyla kiralamak için İtalyan ekibinin kapısını çaldı.
Karadeniz gazetesinin haberine göre; Trabzonspor yönetimi, yıldız futbolcu için resmi teklifini yaptı.