Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Trabzonspor'dan Jean Evrard Kouassi'nin transferini açıkladı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, 27 yaşınndaki futbolcunun kiralandığı kaydedildi.

İşte Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklama:

"Trabzonspor'dan 27 yaşındaki kanat oyuncusu Jean Evrard Kouassi'yi kiralık olarak kadromuza kattık. Başarılı kanat oyuncusu 9 kez Fildişi Sahili A Milli Takımı'na çağrıldı. Jean Evrard Kouassi kariyerinde Türkiye Süper Ligi, Türkiye Süper Kupası ve Hırvatistan Kupası olmak üzere 3 kupa kazandı."