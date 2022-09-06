Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Trabzonspor'dan Jean Evrard Kouassi'nin transferini açıkladı.
İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, 27 yaşınndaki futbolcunun kiralandığı kaydedildi.
İşte Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklama:
"Trabzonspor'dan 27 yaşındaki kanat oyuncusu Jean Evrard Kouassi'yi kiralık olarak kadromuza kattık. Başarılı kanat oyuncusu 9 kez Fildişi Sahili A Milli Takımı'na çağrıldı. Jean Evrard Kouassi kariyerinde Türkiye Süper Ligi, Türkiye Süper Kupası ve Hırvatistan Kupası olmak üzere 3 kupa kazandı."
📣Karagümrük'e hoş geldin Jean Evrard Kouassi🔴⚫️— VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) September 6, 2022
Trabzonspor'dan 27 yaşındaki kanat oyuncusu Jean Evrard Kouassi'yi kiralık olarak kadromuza kattık. pic.twitter.com/nJjSClV9q7