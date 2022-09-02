Yusuf Yazıcı Ümraniyespor - Trabzonspor maçını tribünden takip etti!
Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor deplasmanda Ümraniyespor'a konuk oldu. Fırtına'nın Lille'den kiraladığı eski futbolcusu Yusuf Yazıcı zorlu mücadeleyi tribünden takip etti.
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 02.09.2022- 21:21 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022- 21:32
Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor deplasmanda Ümraniyespor'a konuk oldu.
Bordo-mavili ekibe kiralık olarak kaytılan Yusuf Yazıcı zorlu mücadeleyi tribünden takip etti.
Yusuz, Fransa'nın Lille kulübünden 1 yıllığına Fırtına'ya dahil oldu.
İşte o görüntüler:
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