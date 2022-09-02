Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 ile geçti. Mücadele sonrası bordo mavililerin başkanı Ahmet Ağaoğlu, açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu Ümraniyespor maçı sonrası konuştu.

İŞTE O SÖZLER:

"Sakatlıklar bir türlü yakamızı bırakmıyor, en son da Dorukhan eklendi. Maçtan ziyade en büyük sıkıntımız, Dorukhan'ın sakatlığı."

"O bölgede gerçekten çok sakatlık verdik ve alternatifimiz yok. Bir acil alternatif transfer gündeme gelebilir."

"Futbolu futbol olarak oynamadık. Futbolu, başarıya giden yolda her şey mübahtır düşüncesiyle bugüne getirdik. Camialar arası gerginlik yüksek."

"Herkes bunda pay sahibi. En büyük kimim diyorsa, o da en büyük pay sahibidir. Biraz aklımızı başımıza almamız lazım. Avrupa'da durumumuz içler acısı. Sırbistan önümüzdeki sene direkt katılacak. Bizim şampiyonumuz iki ön eleme oynayacak."