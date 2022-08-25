Trabzonspor hücum hattını genişletmek için görüşmelerini sürdürüyor.

Fotomaç'ta yer alan habere göre, hedefteki isimlerden biri de Naci Ünüvar. Ajax'ın genç oyuncusu için Hollanda ekibiye görüşmelerin mali kısmı tamamlandı. Hollanda temsilcisi, kiralama teklifini kabul etti. Henüz imzaların atılmaması sebebi ise Ajax'ın 19 yaşındaki futbolcunun gelişimi için belli bir süre oynama garantisi istemesi. Yarışmacı bir takım olan Trabzonspor, henüz bu garantiyi veremedi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın bu konudaki görüşü ve onayı bekleniyor. Usta teknik adam "Alalım" dediği ancak belli bir süre oynama garantisiyle birlikte Naci Ünüvar, Trabzonspor forması giyecek.