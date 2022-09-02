Süper Lig'in 5. haftasında Ümraniyespor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Maçtaki tek golü 60. dakikada Trezeguet kaydetti.

Bu skorla birlikte Trabzonspor deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti ve haftanın açılış maçında 3 puanın sahibi oldu.

DORUKHAN VE SERKAN KIRINTILI SAKATLANDI!

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, sol ayak bileğinden sakatlandı. Milli oyuncu hastaneye kaldırıldı.

HangiKredi Ümraniyespor'da ise Serkan Kırıntılı, bordo-mavili ekibin atıığı gol esnasında kolundan sakatlanarak maçtan ayrıldı.