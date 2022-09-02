Trabzonspor haberi: Bordo-mavililerin Ümraniyespor'la yaptığı maçta sakatlanan Dorukhan Toköz'le ilgili resmi açıklama geldi. Bordo-mavililier milli futbolcunun sol diz ön çapraz bağında yaralanma tespit edildiğini duyurdu.

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, Ümraniyespor maçının ilk yarısının uzatma anlarında yerde kalmış ve oyuna devam edememişti. Milli futbolcu, sedyeyle saha dışına taşınarak hastaneye götürülmüştü.

Trabzonspor, Dorukhan Toköz'ün son durumuyla ilgili şu açıklama yaptı:

"A takımımızın bugün HangiKredi Ümraniyespor ile oynadığı müsabaka esnasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Dorukhan Toköz'ün yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol diz ön çapraz bağında yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavi süreciyle ilgili bilgilendirme ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır."