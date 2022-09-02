Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Ümraniyespor karşılaşması sonrası konuştu.

İŞTE O SÖZLER:

"Şimdi hastaneye geçeceğim. Bağ ile ilgili bir durum var ama çapraz mı değilim bilmiyoruz. 1 saate net bir bilgi gelecektir."

"Recep hoca elindeki kadro ile harika işler yapıyor. Kendisini tebrik ediyorum."

"Trezeguet'in gol atması onu da rahatlattı. İkinci yarı da daha iyi bir oyun oynadık. Bir değişim içindeyiz, bu değişimde kazanarak devam etmek önemli. Bu oyunumuzun üzerine koyarak devam etmeliyiz. Kazandık, ligdeki gidişatımızda bir sorun yok, bu oyunu daha da geliştirmeliyiz. 11 oyuncumuzun 7'si değişik, kolay değil. Önemli olan kazanmaktı bu geçiş döneminde."