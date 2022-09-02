Andreas Cornelius, ailevi nedenlerden dolayı izin verilmesi durumunda ülkesine dönmek istediğini söyledi.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: İşte Maxi Gomez transferinin perde arkası!
Son dakika spor haberi: Trabzonspor adı bir süredir Fenerbahçe ile anılan Maxi Gomez transferini bitirerek ezeli rakibine transfer çalımı attı. İşte bordo-mavililerin bu transferi nasıl bitirdiğine dair son detaylar...(TS SPOR HABERLER)
Bunu iyi niyetli bir şekilde anlatınca, teknik ekip ve yönetim bu tavra tutarsız kalmadı.
Cornelius ayrılınca bordo-mavililer hemen Artem Dovbyk için Dnipro'ya yeni bir teklif sundu ve fiyatı artırdı.