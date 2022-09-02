Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un oranları...

Süper Lig'de heyecan, 5. hafta maçlarıyla devam ediyor. Haftanın açılış maçı öncesi şampiyonluk oranları da güncellendi. Konyaspor'a yenilen Fenerbahçe yine favori olarak gösterildi. İşte Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın oranları...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 02.09.2022- 15:00