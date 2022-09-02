Süper Lig'in 4. haftası oldukça çekişmeli maçlara sahne olmuştu.
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un oranları...
Süper Lig'de heyecan, 5. hafta maçlarıyla devam ediyor. Haftanın açılış maçı öncesi şampiyonluk oranları da güncellendi. Konyaspor'a yenilen Fenerbahçe yine favori olarak gösterildi. İşte Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın oranları...
Fenerbahçe Konyaspor ile karşılaşırken, Beşiktaş Sivasspor'u konuk etmişti.
Trabzon'da ise dev maçta Fırtına Galatasaray ile karşılaştı.