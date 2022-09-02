Süper Lig'in 5. haftasında Ümraniyespor ile Trabzonspor zorlu mücadelede karşı karşıya geliyor. Ümraniyespor - Trabzonspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...
HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 21:00'de başlayan HangiKredi Ümraniyespor - Trabzonspor maçı beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.
HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LER
HangiKredi Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı - Serkan - Allyson - Tomi - Ermir - Kartal - Sackey - Oğuz - Onur - Valentin - Umut.
Trabzonspor: Taha - Dorukhan - Bartra - Denswil - Eren - Gbamin - Bakasetas - Bardhi - Abdülkadir - Trezeguet - Djaniny